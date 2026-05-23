Президент России встретился с выпускниками программы "Время героев" Фото: Алексей Никольский, МИА «Россия сегодня»

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев». Мероприятие стало ключевым событием, закрепившим переход к новой модели государственной кадровой политики, где опыт и преданность Родине становятся главными критериями для занятия руководящих должностей. Программа «Время героев». Инициированная главой государства становится прямым кадровым лифтом для военнослужащих. Она позволяет участникам СВО адаптировать уникальный боевой опыт в гражданской сфере, развить управленческие навыки, а также занять ключевые должности в различных организационных структурах:

«Я в свое время обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к выпускникам.

В ходе встречи обсуждалась поддержка участников программы, которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские власти подтвердили, что ветераны СВО, доказавшие эффективность на поле боя и в мирном труде, продолжат получать всестороннюю поддержку в своем стремлении служить стране на государственной службе. Одним из участников встречи стал представитель Самарской области, ветеран СВО, доброволец и финалист программы Константин Яшин. Константин Яшин, награжденный Орденом «Службою и храбростью» II степени, медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги» прошел путь от рядового бойца до командира 6-го добровольческого отряда «БАРС».

Уникальный опыт пилотирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в зоне СВО лег в основу его мирной карьеры. Сегодня Константин Яшин возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА» в Тольятти. Под его руководством площадка реализует задачи национального проекта по развитию беспилотной авиации — отрасли, которую Президент лично курирует. Важно отметить, что свой статус и навыки Константин передает другим. При поддержке Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» (где он получил обучение по программе «Социальное проектирование в госуправлении») Яшин организовал трудовую адаптацию ветеранов. Отдельного внимания заслуживает жизненная позиция ветерана. Являясь многодетным отцом (воспитывает пятерых детей вместе с супругой Екатериной), Константин уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи в школах:

«Для меня большая ответственность и честь стать выпускником первого потока программы "Время героев". Это уникальный проект, аналогов которому нет в мире. Два года назад наш Президент лично принял решение о запуске первого потока, напутствовал нас. В январе 2025 года Владимир Владимирович лично посетил созданную производственную площадку в Тольятти и поставил задачи, которые нет шансов не выполнить. Сейчас работа в регионе уже давно вышла за рамки предприятия — совместно с Правительством Самарской области мы работаем по всем направлениям: промышленность, экономика, наука, образование, социальная сфера. Вчера Президент напомнил, что все только начинается. У служения Родине нет выходных и праздников — это смысл жизни, и мы готовы оправдать доверие Президента и жителей нашей Великой страны», – поделился Яшин

