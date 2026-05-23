В Самаре поймали водителя грузовика, который пытался провести контрабанду в колонию

В Самаре предотвратили попытку провезти запрещенные предметы фото: УФСИН России по Самарской области

Запрещенные предметы попытались провести в исправительную колонию №6 в Самарской области. Младший инспектор отдела охраны обнаружил и изъял запрещенные предметы у 54-летнего водителя транспортного средства марки «DAF». Об этом сообщили в УФСИН России по Самарской области:

«При мужчине были обнаружены сотовый телефон, флеш-карта и SIM-карта, которые он пытался провезти. Все запрещенные предметы были изъяты. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Передача, либо попытка передачи любым способом лицу, содержащемуся в месте лишения свободы», – сообщили в ведомстве.

УФСИН России по Самарской области напоминает, что передача, либо попытка передать средство мобильной связи и иных средств коммуникаций лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы влечет наложение административного штрафа от 25 до 50 тысяч рублей.

