Под Самарой поймали 12 нарушителей запрета на посещение леса

21 мая сотрудники Комитета охоты и рыболовства Самарской области вместе с «Самарскими лесничествами» провели рейд в Кинельском районе. Сотрудники проверили, насколько хорошо жители региона соблюдают запрет на посещение леса. За время патрулирования были пойманы 12 нарушителей, об этом сообщили в Комитете охоты и рыболовства Самарской области:
«С 12 по 26 мая в регионе действует особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено!», – напомнили в ведомстве.
Рейды по контролю за соблюдением запрета проходят и в других районах области, специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить возникновение пожаров.
