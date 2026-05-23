Вячеслав Федорищев сообщил, что ремонт трамвайных путей в Самаре на ул. Ново-Садовой завершится к 1 сентября

Вячеслав Федорищев провел объезд Самары фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел объезд районов городского округа Самара. В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел ход дорожных работ, ремонты инфраструктуры и посетил городские объекты. Вместе с ним сегодня работали глава города Иван Носков, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, Герой России Денис Портнягин. Важнейшей частью рабочей поездки губернатора по Самаре стала встреча с жителями, которые обращались к нему в национальный мессенджер МАКС. Вячеслав Федорищев на месте посмотрел по конкретным ситуациям и дал соответствующие поручения. Жители одного многоквартирного дома неоднократно обращались в разные инстанции по вопросу защитного сооружения гражданской обороны. Оно находится в плохом состоянии, но вопрос остался не решенным. Губернатор поставил задачу ответственным лицам подготовить необходимые для перевода объекта в статус «укрытие» документы и выделить финансирование на ремонт помещения:

«Сейчас все внимание уделяем вопросам безопасности. С Денисом Портнягиным, моим помощником по обеспечению безопасности в регионе, проверили убежища, которые у нас сейчас в некоторых домах в плачевном состоянии. Приняли решение — те, которые не готовы к приему жителей, привести в порядок в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор посмотрел, как идет ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовая от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова и далее до ул. Гастелло:

«Мы с прошлого года начали активно заниматься восстановлением наших трамвайных путей. Сейчас в городе из 160 км ремонт требуется 140. Это очень большая цифра. Здесь сейчас делаем почти 5 км в этом году. У нас привлечен очень компетентный подрядчик из Санкт-Петербурга, где большой опыт по соответствующим работам. Они идут в хорошем темпе. И уже можно сказать, у нас контракт до 1 октября, и мы сейчас посмотрели, что до 1 сентября успеем его выполнить», - сказал Вячеслав Федорищев.

Еще одной точкой осмотра города стала обновленная муниципальная ярмарка на Московском шоссе. Недавно здесь увеличили количество бесплатных торговых мест для пенсионеров. Глава региона подчеркнул, что этот опыт необходимо тиражировать и поручил Ивану Носкову посмотреть, где в городе еще есть потребность в таком подходе и в обновлении ярмарок в целом.

Завершился объезд осмотром производственной базы АО «Экология». Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в этом направлении, отметив, что пока не все перевозчики полностью справляются с поставленными задачами и качество работы иногда оставляет желать лучшего. Губернатор добавил, что все еще получает от жителей обращения по этой теме:

«Нам важна поддержка региона в самых разных проектах – строительстве, в том числе дорожном, реконструкции трамвайных путей, обновлении коммунальных сетей и т.д. Многие проекты уже реализуются, под контролем губернатора и моим личным контролем. В ходе объезда мы обсудили ряд текущих вопросов, а также планы на будущее, основанные на пожелании жителей. Получил уверенность, что со стороны региона поддержка будет оказываться областному центру и в дальнейшем, особенно в части тех работ, которые связаны с безопасностью жителей», - сказал глава города Самара Иван Носков.

