3900 самарцев приняли участие в полумарафоне «Забег. РФ»

Тысячи самарцев приняли участие в массовом забеге фото: Максим Калинкин

23 мая в Самаре состоялось масштабное спортивное событие, всероссийский полумарафон с синхронным стартом «Забег. РФ». 3900 любителей спорта встретились на страте стадиона «Солидарность Самара Арена» и пробежали одновременно с представителями других регионов в заочном состязании за звание беговой столицы России. Об этом сообщили в Министерстве спорта Самарской области:

«В программу вошли дистанции от 1 до 21,1 км, а также инклюзивный забег. Дистанции доступны для участников любого возраста и уровня спортивной подготовки», сообщили в ведомстве.

Напутственные слова спортсменам адресовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

