В Самаре открыли форум-выставку "ТурПритяжение" фото: социальные сети Ивана Носкова

23 мая в Самаре открыли форум-выставку «ТурПритяжение». В открытие туристического сезона участвовали мэр Самары Иван Носков, горожане, представители туриндустрии, самарские производители туристической продукции. На выставке были представлены сувениры, товары для активного туризма от местных производителей и другое. Об этом рассказал Иван Носков в своих социальных сетях:

«В этом году погода стоит очень жаркая уже с середины мая, но к подготовке пляжей Волги — главной изюминки Самары — возможно приступить, когда уровень воды снизится до 28,5-29 мБс. С нетерпением ждем и тогда оперативно закончим очистку береговой линии, завезем свежий песок и установим новое оборудование», – пишет глава города.

Выставка «Тур притяжение» будет работать и 24 мая на площади у ТЦ «Амбар».

