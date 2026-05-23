В Самаре выделят более 19 млн. рублей на обновление туристической инфраструктуры

В Самаре выделят более 19млн. рублей на обновление туристической инфраструктуры фото: социальные сети Ивана Носкова

23 мая в Самаре прошло открытие форума-выставки «ТурПритяжение» в Самаре. На открытие присутствовал глава города Иван Носков. Мэр Самары рассказал, что в этом году при поддержке Минтуризма региона планируется направить более 19 млн. рублей на обновление туристической инфраструктуры. Об этом Иван Носков рассказал в своих социальных сетях:

«Установим еще шесть сувенирных комплексов около Речного вокзала. На выставке-форуме пообщался с туроператорами, экскурсоводами. Есть понимание по дальнейшей совместной работе – созданию тематических объектов, которые будут интересны и самарцам, и гостям города», – написал Иван Носков.

Мэр Самары также рассказал жителям и гостям региона, что к подготовке пляжей Волги можно приступить, когда уровень воды снизится до 28,5-29 мБс. Как только уровень воды достигнет нормы - оперативно закончится очистка береговой линии, завезут свежий песок и установят новое оборудование.

