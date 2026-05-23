Артем Дзюба покидает тольяттинский "Акрон" фото: ФК "Акрон" (Тольятти)

Артем Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» по окончании сезона. Об этом спортсмен заявил журналистам после матча с волгоградской командой «Ротор». Встреча прошла 23 мая в Самаре и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. На вопрос журналистов останется ли нападающий в команде на следующий сезон Артем Дзюба ответил: «Нет». Уход нападающего подтвердил и владелец тольяттинского клуба Павел морозов:

«Мы завершаем сотрудничество с Артёмом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артём вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона», побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определённом этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. «Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», –сообщили в официальной группе ФК «Акрон»

Дзюбе 37 лет, за «Акрон» он выступал с сентября 2024 года. Футболист начал карьеру в московском «Спартаке», позднее играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит», с которым четыре раза выигрывал чемпионат Суперкубок России, дважды кубок страны. За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

