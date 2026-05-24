В Самаре приведут в порядок убежища в домах

Укрытия в некоторых домах оказались не готовы к приему жителей.

В Самаре не все укрытия в многоквартирных домах оказались пригодны к приему людей. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева их приведут в порядок в кратчайшие сроки. Об этом стало известно во время объезда города, который глава региона провел 23 мая 2026 года.

Так, губернатор посетил один из МКД, жители которого неоднократно жаловались на состояние защитного сооружения гражданской обороны. Вячеслав Федорищев поручил подготовить необходимые документы для перевода объекта в статус «укрытие» и выделить средства на его ремонт.

«Проверили убежища, которые в некоторых домах находятся в плачевном состоянии. Те, что не готовы к приему жителей, будут приведены в порядок в кратчайшие сроки», - сообщил глава региона.

