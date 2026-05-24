Умка любит плескаться в ванне и принимать душ / Фото: Самарский зоопарк

Самарский зоопарк поделился забавным видео с бурым медведем Умкой. Оказывается, мишка очень любит плескаться в воде и намывать свои пяточки.

«Умка — самый большой в зоопарке любитель купания! Ему очень нравится плескаться в ванной и мыть свои пяточки под душем», — рассказали сотрудники зоопарка.

Напомним, Умка — один из старейших жителей Самарского зоопарка. Он попал туда в 1998 году. Медвежонка зоопарку подарил дрессировщик Айрат Вильданов, которому принесли Умку охотники. В этом году медведю исполнилось 28 лет.

В Самарском зоопарке показали, как медведь Умка принимает душ и моет пятки

