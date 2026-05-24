Иван Носков давно увлекается мотоциклами / Фото: Евгений Щекин

В субботу, 23 мая 2026 года, в Самаре состоялось официальное открытие мотосезона. Оно стало частью двухдневного фестиваля-выставки «ТурПритяжение». Возглавил колонну байкеров мэр Иван Носков на своем мощном Harley-Davidson. Кадрами поделился самарский блогер Евгений Щекин.

Мотоколонна стартовала от ТРК Letout на 18 км Московского шоссе и проехала по улице Авроры до ТК «Амбар» на Южном шоссе. Ее сопровождали сотрудники ГАИ. Принять участие в заезде могли все желающие мотоциклисты. По предварительной оценке, собрались около 300 байкеров.

Напомним, Иван Носков впервые появился на публике в Самаре в образе байкера в апреле 2025 года. Тогда он приехал на Harley-Davidson на субботник, который проходил на Хлебной площади. Как выяснилось, глава Самары уже давно увлекается мотоциклами.

