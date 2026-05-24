Пожар в ангаре с древесиной произошел на ул. Калинина в Самаре 24 мая

На месте происшествия работают 79 специалистов и 20 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Утром в воскресенье, 24 мая 2026 года, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице Калинина вспыхнул огонь в ангаре с древесиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«В 9:19 поступило сообщение о пожаре на улице Калинина, 1. По прибытии установлено, что происходит горение ангара по обработке древесины. В 10:06 возгорание локализовано на площади 500 кв. м», - рассказали в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работают 79 специалистов и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Из-за чего в ангаре вспыхнул огонь, пока неизвестно. Причину пожара, а также ущерб от него еще предстоит установить.

Пожарные локализовали возгорание на площади 500 кв. м. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

