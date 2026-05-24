Торговые киоски уберут со стадиона «Буревестник» в Самаре

"Буревестник" был одним из старейших стадионов Самары. Фото: администрация Самары.

В Самаре уберут торговые точки со стадиона «Буревестник», который недавно вернулся в муниципальную собственность. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«Всем владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложим варианты размещения в других местах в строгом соответствии с требованиями законодательства», - сказал мэр.

Напомним, стадион «Буревестник» был открыт в 1930 году. Он стал вторым в Самаре после «Локомотива». Ранее на спортобъекте сдавали нормы ГТО и проводили футбольные матчи. Стадион был разрушен в 2010 году. Сначала его превратили в автостоянку, а затем в рынок.

В 2025 году был подан иск в суд о признании сделки по продаже спортобъекта частным фирмам недействительной. Судебный процесс длился больше года. В мае 2026-го в деле была поставлена точка. Многострадальный стадион вернули в собственность Самары. В планах — возродить «Буревестник». По словам Ивана Носкова, на участке площадью более 23,5 тыс. кв. м спроектируют новый спортобъект.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал