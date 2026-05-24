Дорожная техника работала на десяти участках улиц в Самаре 23 мая

На время работы тяжелой техники в Самаре вводят веерные перекрытия движения. Фото: администрация Самары.

В Самаре набирает обороты дорожная кампания. Накануне, 23 мая 2026 года, в работу были взяты десять участков. Из-за чего вводились временные ограничения движения. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, тяжелая дорожная техника работала на улице Молодогвардейской от Студенческого переулка до Маяковского, на улице Владимирской от Мичурина до Урицкого, на улице Металлистов от Физкультурной до Юных Пионеров, на улице Пугачевской от Физкультурной до Черемшанской, на улице Воронежской от Вольской до Карла Маркса. Также работами были охвачены следующие участки: Карла Маркса от Советской Армии до Ново-Вокзальной и от Советской Армии до Санфировой, Волгина от Мориса Тореза до Партизанской, Академика Тихомирова от Осетинской до Народной, Бакинская от Пугачевского тракта до Грозненской.

На время работ на этих участках вводили веерные перекрытия движения. При таком способе ограничения вводят последовательно, по мере продвижения дорожной техники.

