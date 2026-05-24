Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с президентом России

Константин Яшин прошел путь от рядового бойца до командира 6-го добровольческого отряда «БАРС» / Фото: vk.com/gosfondsvo63

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками кадровой программы «Время героев». Одним из участников встречи стал ветеран СВО из Самарской области Константин Яшин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Константин Яшин прошел путь от рядового бойца до командира 6-го добровольческого отряда «БАРС». Был награжден орденом «Службою и храбростью» II степени, медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги». На передовой он получил уникальный опыт пилотирования и применения беспилотных летательных систем (БАС).

Сегодня Константин Яшин возглавляет АНО «Научно-производственный центр БАС «Самара» в Тольятти. В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» он прошел обучение по программе «Социальное проектирование и госуправление». Теперь он передает свои навыки другим. В частности, организовал трудовую адаптацию ветеранов. Также Константин Яшин уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи в школах. Вместе с женой Екатериной он воспитывает пятерых детей.

«Для меня семья и Родина — как одно целое: родной дом является ее маленьким воплощением, а вся наша страна — огромной семьей», — поделился Константин Яшин.

