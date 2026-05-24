Ремонт ул. Дачной в Самаре завершат к 1 сентября

На улице Дачной полным ходом идут дорожные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре близится к завершению реконструкция улицы Дачной на участке от улицы Чернореченской до Пензенской. Работы планируется завершить до конца этого лета. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев после посещения объекта.

«В прошлом году пообещали, что ситуацию выправим. Переложили все коммуникации. Идут полным ходом дорожные работы. В этом году все доделаем», - сообщил в своем канале в МАХ глава региона.

По его словам, реконструкция участка улицы Дачной протяженностью 640 метров идет по графику. Отставания нет. Все работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

