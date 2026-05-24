Один человек погиб в ДТП с участием двух мотоциклов в Самарской области

В результате ДТП один человек погиб, второго госпитализировали в больницу / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Вечером в субботу, 23 мая 2026 года, в селе Старая Рачейка Сызранского района произошло смертельное ДТП. Там около 22:40 столкнулись мотоциклы «Альфа» и «Сильвер». Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

«На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Они проводили сбор информации и отключение АКБ», - рассказали представители Центра.

На месте также работали сотрудники территориального отдела ГАИ и медики. По предварительным данным, в результате случившегося один человек погиб, еще одного с различными травмами госпитализировали в ЦГРБ Сызрани. Обстоятельства и предполагаемый виновник аварии пока неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов сейчас продолжают устанавливать все детали происшествия.

