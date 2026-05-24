НовостиОбщество24 мая 2026 9:57

Дожди и грозы придут в Самарскую область на последней неделе мая

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в конце мая
Анастасия ФИЛАТОВА
Новая рабочая неделя принесет самарцам дожди и небольшое похолодание.

Новая рабочая неделя принесет самарцам дожди и небольшое похолодание.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода готовит для жителей Самарской области очередной сюрприз-испытание. На новой рабочей неделе в регион придут дожди и небольшое похолодание.

По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 25 мая 2026 года, местами в Самарской области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. При грозе он будет порывистым. Воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В ночь на вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют дождь, местами грозу и град. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Днем ожидается аналогичная погода, температура воздуха составит +20...+25 градусов. Такой же прогноз на 27 мая.

Дождь продолжит идти и в четверг, 28 мая. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Столбик термометра опустится до +15...+20 градусов. В пятницу, 29 мая, в Самарской области ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха составит +16...+21 градус.

