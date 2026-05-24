Иван Носков: «Будем бороться с ночными ревунами на дорогах Самары»

Ночные гонки с жутким ревом, нарушающие покой жителей Самары, зачастую устраивает молодежь на питбайках.

В Самаре будут бороться «ночными ревунами». Речь идет о молодежи, которая грешит шумными заездами по улицам города на питбайках. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«Ночные гонки с жутким ревом, нарушающие покой жителей Самары, ничего общего с байкерским движением не имеют. Чаще всего этим промышляют подростки и молодежь на питбайках. С «ночными ревунами» будем бороться, привлекая ГАИ», - отметил мэр.

По словам Ивана Носкова, передвигаться на питбайках по городу запрещено. Они предназначены для езды на специализированных спортивных трассах, треках или на закрытых внедорожных территориях. Глава Самары призвал жителей сообщать о нарушителях в полицию по номеру 102 или в ЕДДС по телефону 112.

