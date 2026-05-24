Самарских владельцев самокатов могут обязать регистрировать СИМ

Владельцев самокатов хотят обязать ставить на них госномера.

Самарских владельцев самокатов, моноколес и других СИМ обяжут ставить их на государственный учет. Соответствующие правила планируется ввести к 2028 году. Над этим совместно работают МВД и Минтранс, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В России намерены ввести обязательный государственный учет средств индивидуальной мобильности. Госномера должны будут ставить не только автомобилисты и мотоциклисты, но и владельцы самокатов. К 2030 году также планируется решить вопрос об обязательной маркировке СИМ. Она должна будет подтверждать соответствие техники требованиям безопасности.

Среди ближайших задач — утверждение в 2026 году региональных планов развития инфраструктуры для СИМ. Подобную технику нужно будет интегрировать в городские транспортные системы.

