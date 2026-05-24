Самарский университет вошел в топ-3 вузов РФ по аэрокосмическому направлению

Вуз из Самары входит в число лучших учебных заведений страны / Фото: Самарский университет

Агентство RAEX опубликовало свежие предметные рейтинги университетов России. В них вошли 167 лучших вузов из 45 регионов России, в том числе из Самарской области. Улучшить свои позиции по ряду направлений удалось Самарскому университету им. С.П. Королева.

Так, вуз вошел в топ-20 по шести предметным областям. Это на одну категорию больше, чем в 2025 году. Самарский университет по-прежнему занимает третье место в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника».

По направлению «Химия» вуз поднялся в этом году на 14 позицию, «История и археология» - на 16 место, «Социология» - на 19-е. В категории «Педагогическое образование» университет из Самары занимает 18 строчку, а в категории «Электроника, радиотехника и системы связи» - 20-ю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал