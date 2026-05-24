Ряд рейсов задержали между Самарой и Сочи 24 мая

Некоторые рейсы из Сочи прибудут в Самару 24 мая с опозданием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 24 мая 2026 года, были задержаны несколько рейсов между Самарой и Сочи. Это произошло на фоне введения минувшей ночью ограничений на работу аэропорта в городе-курорте на юге России.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, задержан рейс из Самары в Сочи отправлением в 19:00. Также задерживаются прибытие двух рейсов из Сочи в Самару. Один из них должен был прилететь в 15:25, но время перенесли на 18:00, второй перенесли с 18:30 на 20:00.

Помимо рейсов из Сочи, на данный момент задерживаются самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Один из них должен прибыть в Самару на 15 минут позже запланированного времени, а второй — примерно на два часа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал