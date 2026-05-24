Скоростная «Ласточка» сократила время в пути из Самары в Уфу до 6,5 часов

В пути электричка Самара - Уфа делает девять остановок / Фото: КбшЖД

С 8 мая 2026 года между столицами Самарской области и Башкирии запустили скоростную электричку «Ласточка». Она позволила сократить время в пути до 6 часов 28 минут. Это примерно на два часа быстрее, чем на обычном поезде.

«Ласточку» между Самарой и Уфой запустили в пилотном режиме. В пути она делает девять остановок, в том числе в Кинеле, Похвистневе, на станции Новоотрадная и в Бугуруслане. Из Самары электричка отправляется по пятницам и выходным, из Уфы — по субботам и воскресеньям. В салоне есть система климат-контроля, бесплатный Wi-Fi и электронные информационные табло.

Если опыт запуска скоростной электрички между двумя регионами будет успешным, то проект могут расширить на другие города. Как ранее сообщал экс-министр транспорта Самарской области Артур Абдрашитов, аналогичные туристические маршруты могут запустить до Оренбурга и Саратова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал