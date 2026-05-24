В Самарской области планируют снизить налоговую нагрузку на малый бизнес

Новые налоговые льготы для предпринимателей хотят ввести в Самарской области

В Самарской области планируют ввести налоговые льготы для бизнеса. Об этом стало известно на внеочередном заседании комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике 21 мая 2026 года.

Так, предполагается снизить ставку на прибыль до 10% по проектам, которые реализуются в рамках специальных инвестконтрактов. Потенциальные льготополучатели — организации, которые занимаются производством прочей молочной продукции и чья численность сотрудников составляет не менее 250 человек. Важное условие — вложение в проект как минимум 1 млрд рублей.

Аналогичную налоговую льготу планируется ввести для поддержки участников специальных инвестконтрактов, которые реализуют крупномасштабные проекты в химической промышленности (производство удобрений и азотных соединений). Для получения налоговой ставки в 10% объем инвестиций в проект должен составлять не меньше 80 млрд рублей.

Еще одна инициатива касается внесения изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения». Суть поправок заключается в сокращении размеров потенциально возможного годового дохода для малого и среднего бизнеса в зависимости от города или района Самарской области. Всего предусмотрены четыре группы, в первую входят Самара и Тольятти. Для 2-4 групп понижающий коэффициент может составить от 10 до 20%.

Также законопроект предусматривает льготу в 20% от стоимости патента для всех категорий и муниципалитетов. Она будет действовать до конца 2026 года. Цель — оценить, как предлагаемые изменения скажутся на предпринимателях. Ожидается, что нововведение коснется таких видов деятельности, как розничная торговля, бытовые услуги, общепит, услуги по ремонту и др.

