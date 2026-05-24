Самарцы готовы потратить на свадьбу в среднем 620 тысяч рублей

Обручальные кольца назвали обязательным атрибутом на свадьбе 49% опрошенных самарцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, сколько жители Самары готовы потратить на организацию и проведение свадьбы. Согласно опросу, который провели Авито Услуги и Авито Товары, в среднем самарцы закладывают на торжество 620 тысяч рублей.

Исследование показало, что почти каждый третий респондент намерен уложиться в сумму 300-600 тысяч рублей, 31% — в 100-300 тысяч рублей, 18% — от 600 тысяч до 1 млн рублей. Еще меньше самарцев — 8% — готовы потратить на свадьбу 1-3 млн рублей. Есть и такие, кто закладывает в бюджет не более 100 тысяч рублей. Таких оказалось 6%.

Свадебные наряды планируют приобрести 50% опрошенных, обручальные кольца назвали обязательными 49%, а букет невесты и бутоньерку — 48%. Каждый второй респондент готов покупать свадебные товары с рук. Новые вещи намерены покупать только 28% опрошенных.

К услугам фотографа планируют обратиться 47% респондентов в Самаре, к услугам флориста — 36%, музыкантов или диджея — 32%, свадебного организатора и ведущего — по 30%, визажиста или парикмахера — 28%.

