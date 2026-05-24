Самарскую область могут наделить правом ограничивать постановку на учет иностранных рабочих

Леонид Слуцкий отметил высокую концентрацию иностранцев в Самаре и ряде других городов России.

В Самарской области и еще в ряде регионов могут ввести квоты на иностранных рабочих. С такой инициативой выступила ЛДПР, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на председателя партии Леонида Слуцкого.

По словам парламентарии в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Тюмени и в других городах наблюдается высокая концентрация иностранцев, часть из которых находится в России нелегально. Леонид Слуцкий говорит, что многие из них живут по своим правилам и не спешат интегрироваться в российское общество.

Парламентарий также обратил внимание на то, что недобросовестные компании все чаще привлекают иностранцев в качестве дешевой рабочей силы. Из-за чего происходит вытеснение граждан России с рынка труда. В связи с этим ЛДПР предлагает наделить регионы возможностью самостоятельно ограничивать или запрещать постановку на миграционный учет иностранных рабочих. Речь идет о территориях, где их концентрация, по словам Слуцкого, становится по-настоящему избыточной.

