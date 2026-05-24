Путин поздравил школьника из Тольятти с победой на международной олимпиаде по биологии

Школьник из Тольятти выступал на международной олимпиаде в составе сборной России / Фото: vk.com/school19tlt19

В «Сириусе» завершилась II Открытая международная олимпиада школьников по биологии. В ней приняли участие более 100 учащихся из 17 стран. Победу одержала сборная России, в состав которой вошел школьник из Самарской области. С высоким достижением ребят поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил лидерский настрой и основательную подготовку российских школьников.

Самарскую область на олимпиаде представлял ученик лицея № 19 Тольятти Тимур Узбеков. По итогам состязаний он получил золотую медаль и стал абсолютным победителем олимпиады.

«Гордимся Тимуром! Желаем ему новых успехов и больших побед! Особые слова благодарности - родителям и наставнику, учителю биологии лицея Фирузе Гайнутдиновой», - говорится в сообщении Минобра Самарской области.

