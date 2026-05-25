Спортсменка из Самарской области выиграла чемпионат Европы по бодибилдингу

Сборная России завоевала 27 медалей Фото: минспорта Самарской области

Спортсменка из Самарской области Дарья Шаповалова выиграла чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу. Соревнования прошли в испанской Санта-Сусанне. Об этом сообщили в минспорте Самарской области.

«Сборная России завоевала 27 медалей и заняла второе место в общекомандном зачете. Поздравляем спортсменку и тренеров с заслуженным успехом», — говорится в сообщении.

Российская команда показала высокий результат. Дарья Шаповалова достойно представила Самарскую область на международном уровне. Девушка заняла первое место в категории Women's bikini.

