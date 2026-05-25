Чемпионат по волейболу среди мужчин и женщин завершился в Самаре

Такие чемпионаты в Самаре проводят постоянно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершился чемпионат города по волейболу среди мужчин и женщин. Ключевые матчи турнира все желающие могут пересмотреть в группе федерации волейбола Самарской области ВКонтакте.

Среди женщин в турнире участвовали 10 команд, лучшие по итогам предвариельного этапа боролись за призовые места. Чемпионом высшей лиги стала команда СОЮЗ-35, которая в финале оказалась сильнее СамГТУ. Волейболистки СГЭУ заняли третье место.

У мужчин чемпионами турнира стали волейболисты команды «Лист», «серебро» у «Динамо», третье место заняла команда ШПВТ.

Такие чемпионаты в Самаре проводят постоянно, в том числе среди более юных участников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал