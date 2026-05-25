Чемпионат по волейболу среди мужчин и женщин завершился в Самаре

В Самаре завершился чемпионат города по волейболу среди мужчин и женщин. Ключевые матчи турнира все желающие могут пересмотреть в группе федерации волейбола Самарской области ВКонтакте.
Среди женщин в турнире участвовали 10 команд, лучшие по итогам предвариельного этапа боролись за призовые места. Чемпионом высшей лиги стала команда СОЮЗ-35, которая в финале оказалась сильнее СамГТУ. Волейболистки СГЭУ заняли третье место.
У мужчин чемпионами турнира стали волейболисты команды «Лист», «серебро» у «Динамо», третье место заняла команда ШПВТ.
Такие чемпионаты в Самаре проводят постоянно, в том числе среди более юных участников.
