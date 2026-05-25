Самарцам рассказали о пользе и вреде томатного сока

В Самаре рассказали о пользе и противопоказаниях томатного сока. Напиток содержит витамины А, С, Е, группы В, а также калий, кальций, железо, фосфор и магний. В нем много ликопина — мощного антиоксиданта. Он предотвращает развитие диабета, инсульта, онкологии и болезней нервной системы. Об этом сообщили в управление Роспотребнадзора по Самарской области..

«Томатный сок благотворно влияет на состояние кожи, препятствует ее старению, облегчает симптомы менопаузы, уменьшает чувство тревоги. В нем много клетчатки, поэтому он довольно сытный», — рассказали в сообщении.

Однако у напитка есть противопоказания. Его не рекомендуют при обострении язвенной болезни, остром панкреатите и холецистите. Из-за высокой концентрации сок может навредить пациентам с хроническими заболеваниями почек.

