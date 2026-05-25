Жительница Сызрани похитила больше миллиона рублей из жилищной субсидии

На имущество обвиняемой и одного из свидетелей наложили арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с жилищной субсидией. 30-летняя местная жительница похитила больше миллиона рублей. Ущерб составил 1,056 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В июне прошлого года женщина получила социальную выплату в 1,38 млн рублей на покупку жилья. Фактическая стоимость дома с участком в Шенталинском районе составила 330 тысяч рублей. Остальные средства жительница Сызрани потратила по своему усмотрению», — рассказали в полиции.

Чтобы скрыть реальную цену, дом дважды перепродавали по завышенной стоимости. Сначала соседке за 990 тысяч рублей, потом самой злоумышленнице за сумму субсидии. Уголовное дело направили в суд. Комитет ЖКХ Сызрани заявил гражданский иск. На имущество обвиняемой и одного из свидетелей наложили арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал