Лекцию о деревянном зодчестве проведут в Самаре 27 мая

Посетители лекции узнают о потенциале деревянного зодчества в регионе

27 мая в Самаре пройдет лекция «Деревянное зодчество Самарской области» (12+), которую прочитает краевед Олег Баулин. Мероприятие организует Самарское региональное отделение ВООПИиК с кофейней «Белая чашка». Местом проведения лекции станет пространство «ЦЕХ» Станкозавода.

«Гости увидят признанные достопримечательности и малоизвестные деревянные здания региона», – анонсировали организаторы.

Самарцам расскажут о мещанских особняках, купеческих дачах, мельницах, церквях и даже о скворечниках. Посетители лекции узнают о потенциале деревянного зодчества в регионе и о том, как это может стать брендом.

Начало лекции – в 19.00 27 мая, вход – свободный для всех.

