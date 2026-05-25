Мощная магнитная буря накроет Самарскую область

Влияние бури может ощущаться за 2-3 дня до и через 1-2 дня после нее

Сильная магнитная буря ожидается в Самарской области 27 мая. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Об этом сообщили в сервисе my-calend.

«Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно в такие периоды», — говорится в сообщении.

Около шести вечера 26 мая ожидается малая геомагнитная буря.Она будет длится весь день 27 мая, а к 28 мая геомагнитная активность снизится до 3 баллов и сохранится до 31 мая.

Самое распространенное недомогание во время бури — головная боль. Возможны скачки давления, головокружение, учащенное сердцебиение и бессонница. Люди становятся раздражительными, тревожными и быстро устают. У некоторых появляются боли в суставах и ломота в костях. Влияние бури может ощущаться за 2-3 дня до и через 1-2 дня после нее.

