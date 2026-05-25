НовостиОбщество25 мая 2026 6:38

В Самаре создали программу для расчета огнестойкости зданий

В Самаре новый метод не требует дорогих огневых испытаний
Елизавета ЖИРНОВА
С помощью алгоритмов определяют предел огнестойкости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Самарского политеха разработали компьютерные программы для расчета огнестойкости строительных конструкций. Новый метод не требует огневых испытаний и менее трудоемкий, чем известные ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Программы учитывают геометрические размеры железобетонных элементов, глубину заложения арматуры, степень огнезащиты и схему обогрева при пожаре. Исходя из этих параметров рассчитывается огнестойкость без дорогих натурных испытаний», — рассказал руководитель группы разработчиков Денис Панфилов.

С помощью алгоритмов определяют предел огнестойкости каждого элемента, затем всей конструкции. После этого выявляют соответствие требованиям пожарной безопасности. Программы уже пользуются спросом у проектных организаций и строительных компаний. Они применимы на всех этапах — от проектирования до эксплуатации зданий.

