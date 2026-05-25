В Самаре прошли гастроли театра из Москвы под руководством Сергея Безрукова

Столичные артисты показали два спектакля на сцене Самарского драмтеатра имени Горького Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гастроли Московского Губернского театра, художественный руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, прошли в Самаре. Столичные артисты показали два спектакля на сцене Самарского драмтеатра имени Горького.

«Федеральная программа «Большие гастроли» организована ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ», – отметила пресс-служба драмтеатра.

23 мая самарцы смогли увидеть спектакль по пьесе Мольера «Дон Жуан. Новый миф» (16+). Главную роль в нем исполнил заслуженный артист России Антон Хабаров. А 24 мая на сцене драмтеатра Самары показали комедию Лопе де Вега «Собака на сене» (12+).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал