НовостиЗвезды25 мая 2026 6:34

В Самаре прошли гастроли театра из Москвы под руководством Сергея Безрукова

Самарцы увидели два спектакля от столичных артистов
Александра ТАЙБАТРОВА
Столичные артисты показали два спектакля на сцене Самарского драмтеатра имени Горького

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гастроли Московского Губернского театра, художественный руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, прошли в Самаре. Столичные артисты показали два спектакля на сцене Самарского драмтеатра имени Горького.

«Федеральная программа «Большие гастроли» организована ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ», – отметила пресс-служба драмтеатра.

23 мая самарцы смогли увидеть спектакль по пьесе Мольера «Дон Жуан. Новый миф» (16+). Главную роль в нем исполнил заслуженный артист России Антон Хабаров. А 24 мая на сцене драмтеатра Самары показали комедию Лопе де Вега «Собака на сене» (12+).

