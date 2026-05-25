В Самаре разработали методику оценки питания для людей с ОВЗ

Идет подготовка к полевому исследованию Фото: СамГМУ

В Самаре ассистент кафедры гигиены питания Анна Аверьянова разработала комплексную методику оценки пищевого статуса людей с ограниченными возможностями здоровья. Разработку самарского ученого включили в число 100 лучших молодых ученых и конструкторов Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СамГМУ.

«Методика предназначена для людей с врожденными аномалиями нервной системы, проживающих в домах-интернатах. Там до сих пор преобладает поддерживающая модель ухода, а не профилактическая. Пищевой статус таких людей изучен недостаточно, особенно с учетом разного уровня подвижности. Неправильное питание ускоряет ухудшение здоровья и снижает качество жизни», — рассказала Анна Аверьянова.

Методика позволяет оценить состав тела, выявить риски нарушений питания и разработать индивидуальные рекомендации. В ней впервые применяется биоимпедансометрия для оценки состава тела у этой группы людей. Учитывается дифференциация по уровню физической активности. Итогом станет модель мониторинга и практические гигиенические рекомендации для сотрудников интернатов и Роспотребнадзора. Идет подготовка к полевому исследованию.

