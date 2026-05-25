Роспотребнадзор напомнил самарцам о возврате путевок за испорченный отдых

Турист может возместить убытки и компенсировать моральный вред, если условия договора нарушены

Считанные дни остались до лета, когда многие самарцы отправятся на отдых. Но иногда бывает так, что отдых категорически испорчен. В таких случаях можно вернуть путевки и получить деньги. Как именно это сделать, напомнили в Роспотребнадзоре.

«Потребителям туристских услуг гарантировано право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

В договоре должны быть прописаны пожелания к качеству оказываемой услуги, а если хотя бы одно из условий не выполнено, исполнение уже можно назвать ненадлежащим. Если человек считает, что его прав нарушены, то он может потребовать возврата потраченных на отдых денег. Для этого нужно отправить письменную претензию туроператору в письменной форме, важно успеть это сделать в 20-дневный срок после окончания действия договора. Нужно предоставить документы, которые подтверждают правоту туриста, например, подтверждающие тот факт, что звездность гостиницы оказалась ниже, чем в договоре. Если претензия не поможет, советуют обращаться в суд.

Роспотребнадзор часто помогает туристам защитить свои права в сезон отпусков.

