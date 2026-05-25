Самарские трамваи разгонятся до 30 километров в час после ремонта путей

Ремонт путей на улице Ново-Садовая идет по графику. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

На выходных губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков объехали районы Самары. особое внимание они уделили ремонту трамвайных путей, который в этом голу ведется на участке улицы Ново-Садовая.

«Работа идет в графике, по срокам пока опасений нет», – написал Иван Носков в своем канале в МАКС и сообщил, что подрядчик использует новую технологию работы, чтобы продлить срок эксплуатации и повысить качество работ.

Губернатор и мэр обсудили планы по ремонту путей на 2027 год, но конкретные участки пока не известны. Сейчас на некоторых участках трамваи в Самаре едут со скоростью всего 5-7 километров в час. В планах у властей – увеличить нормативную среднюю скорость до 30 километров в час, но это произойдет только после ремонта проблемных участков.

