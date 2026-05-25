В Пулково и Шереметьево запустят регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ-2026

Биометрия позволяет быстро пройти предполетные формальности.

В преддверии Петербургского международного экономического форума-2026 в России запустят новый сервис для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс по биометрии. Он будет действовать на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой. Проект совместно реализуют аэропорт Пулково и ВТБ.

Услуга уже работает в тестовом режиме и полноценно запустится с 1 июня. Биометрия позволяет быстро пройти предполетные формальности. Сдать подтвержденную биометрию, чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры могут заранее в отделениях банка. После этого клиенту достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте авиакомпании и привязать биометрию к билету. По прогнозам Пулково, к 2028 году использовать биометрические сервисы в авиагавани будет около 4 млн человек.

В 2025 году аэропорт Пулково за дни ПМЭФ-2026 обслужил около 300 тысяч пассажиров. В этом году он ожидает порядка 500 тысяч пассажиров в дни форума.

