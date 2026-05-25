Троих жителей Самары накажут за сбыт наркотиков через интернет-магазин

Они действовали в составе организованной группы

В Самаре утвердили обвинительное заключение по делу троих мужчин, которые сбывали запрещенные вещества. Они действовали в составе организованной группы. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В 2025 году мужчины создали устойчивую организованную группу для систематического сбыта наркотических веществ под видом онлайн-магазина. Каждый выполнял строго определенную роль: «оптовый склад», «отправщик» и «закладчик»», — рассказали в ведомстве.

Двое мужчин находятся под стражей, еще один — под подпиской о невыезде. У обвиняемых изъяли сотовые телефоны и ноутбуки, которые они использовали для преступлений. Их обвиняют в незаконном обороте и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

