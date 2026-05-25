Крупный банковский офис открылся в Автозаводском районе Тольятти

Банковский офис занимает первые два этажа многофункционального здания / Фото: пресс-служба ВТБ

В Тольятти открылся новый флагманский офис ВТБ. Он стал одним из самых крупных не только в Самарской области, но и в ПФО, сообщает пресс-служба банка.

Новое отделение заработало в историческом центре Автозаводского района Тольятти. В шаговой доступности от него находятся парк Победы, КЦ «Автоград», детский парк и ТЦ «Русь на Волге». Офис занимает первые два этажа многофункционального здания, где также располагаются бизнес-центр, гостиница и ресторан. В отделении предусмотрено как массовое и премиальное обслуживание, так и работа с крупными корпоративными клиентами.

«Открытие нового офиса в Тольятти — это важный шаг в развитии нашей сети и повышении доступности финансовых услуг для жителей региона. Сегодня это уже 33-е отделение банка в Самарской области», — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

