Самарцы могут присоединиться к электронному предварительному голосованию

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Фото: партия "Единая Россия"

В России в электронном формате проходит предварительное голосование «Единой России». Принять участие в нем могут и жители Самарской области. Избирателям предстоит отдать свои голоса за кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму и самарскую Губдуму.

«Годы проведения предварительного голосования показали, что люди доверяют такому способу отбора кандидатов. В нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая, а проголосовать - до 31 мая», — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Для круглосуточного наблюдения за ней работают федеральные и региональные ситуационные центры. Для предварительного голосования нужно верифицироваться через Госуслуги.

