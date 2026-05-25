Больше половины самарцев выступили за пожизненный запрет сигарет для молодежи

Против запрета высказались 21% респондентов

56% самарцев поддержали пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции молодежи, а именно тем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Опрос на эту тему проводил сервис SuperJob. Против запрета высказались всего 21% респондентов.

«Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (59% против 52% соответственно)», - отмечается в исследовании.

Люди в возрасте 35-45 лет чаще поддерживали запрет, чем молодежь до 35 лет. Многие курильщики тоже считают, что такая мера нужна – за нее высказались 46% участников опроса, которые курят.

Противники запрета отмечают, что нужны профилактические меры, но не полное ограничение, а взрослый человек вправе сам принимать решения.

