В Самаре мужчина поставил на предприятие ТЭК оборудование б/у под видом нового

В Самаре сотрудники службы пресекли противоправную деятельность одного из руководителей подрядной организации. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он организовал поставку на предприятие топливно-энергетического комплекса оборудования б/у под видом нового и похитил более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

«Указанное лицо путем обмана организовало поставку на предприятие ТЭК оборудования б/у под видом нового, в результате чего незаконно присвоило себе денежные средства в размере более 100 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.

