Бизнес-Фест для предпринимателей пройдет в Самаре

Участники фестиваля смогут задать вопросы известным предпринимателям и пообщаться со спикерами / Фото: sberbusiness.live

Стартовал новый сезон Бизнес-Фестов от Сбера. В 2026 году они пройдут в 26 городах России от Владивостока до Калининграда с мая по декабрь. Главная тема – «Устойчивость бизнеса» в непростой период. В Самаре Бизнес-Фест состоится до конца ноября.

По данным организаторов, в деловой программе примут участие Илья Авербух, Евгений Коган, Игорь Стоянов, Александр Умаров и другие известные предприниматели у эксперты. Спикеры расскажут, как сохранить устойчивость компании, баланс в отношениях с командой и с партнерами, стабильность в прибыли и в своем окружении. Участники фестиваля смогут пообщаться с экспертами и разобрать с ними актуальные бизнес-кейсы. Также в программе предусмотрены нетворкинг-сессии для поиска единомышленников, клиентов и партнеров.

«В любое время предпринимателю важно не просто получить информацию, но и почувствовать поддержку. Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель — создать для этого пространства по всей России. Бизнес-Фесты полезны действующим предпринимателям, самозанятым и тем, кто только думает начать свое дело, чтобы уверенно двигаться к своим целям», — прокомментировал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.

