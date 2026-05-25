В Самаре снесут дом на Молодогвардейской возле усадьбы Левиных

Работы нужно выполнить за 70 дней

В Самаре планируют снести нежилое помещение – склад площадью более 260 квадратных метров. Здание расположено на улице Молодогвардейской, 106, рядом с усадьбой купцов Левиных, домом Горина и усадьбой купца Журавлева.

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для сноса этого объекта капитального строительства. За эту работу готовы заплатить более 460 тысяч рублей, информация размещена на госзакупках.

Работы нужно выполнить за 70 дней, с учетом времени, которое уйдет на согласование в госэкспертизе. Подрядчик должен учесть тот факт, что рядом находятся объекты культурного наследия, и обеспечить их сохранность. Кто станет победителем аукциона, определят 3 июня.

