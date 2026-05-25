НовостиОбщество25 мая 2026 9:53

Некоторые самарцы могут не платить взносы за капитальный ремонт

Александра ТАЙБАТРОВА
Некоторые льготники получают компенсацию за капремонт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Практически все собственники квартир в многоквартирных домах должны платить взносы на капитальный ремонт, но некоторые категории граждан от них освобождены. Кто не платит за капремонт и имеет льготы, напомнили в ФКР Самарской области.

«Для собственников помещений многоквартирных домов, относящихся к льготной категории граждан, предусмотрена мера социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт», – уточнила пресс-служба фона капремонта.

Эта мера поддержки является компенсационной, то есть человеку компенсируют потраченные на капремонт средства. Начиная с 70 лет, размер компенсации составляет 50%. Если собственнику исполнилось 80 лет, он не работает, живет один или с неработающими родственниками (пенсионерами или инвалидами), то размер компенсации увеличивается до 100%. При расчете компенсации учитывают площадь жилья. Также льготы имеют некоторые другие категории граждан, в том числе ветераны боевых действий. дети-сироты и т.д. За подробной информацией нужно обращаться в управление соцзащиты.

Кроме того, взносы за капремонт не платят собственники квартир в аварийных домах, а также жильцы новостроек в течение определенного периода после ввода в эксплуатацию, который определяют местные власти.

