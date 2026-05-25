Бастрыкину доложат о повреждении ноги подростку при разгрузке товара в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по обращению мамы мальчика о травмировании ее ребенка в Самаре. По словам женщины, мальчику зажало ногу подъемником. Об этом сообщает информационный центр СК.
«В ноябре 2024 года 15-летний подросток находился на пандусе у входа продовольственного магазина. Во время разгрузки товара один из сотрудников не убедился в безопасности своих действий и включил механический подъемник, который зажал ногу мальчику», – рассказали в пресс-службе.
Пострадавшего госпитализировали, из-за произошедшего ему потребовались многочисленные операции. Отмечается, что до сих пор никто к ответственности не привлечен. Самарчанка не согласна с ходом установления обстоятельств ЧП.
В органах внутренних дел отказали в заведении уголовного дела. Бастрыкин велел руководителю СУ СК по Самарской области Павлу Олейнику доложить о решении прокуратуры.
