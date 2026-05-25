В Самаре откроется выставка «Полный сюр!»

Название отсылает к ощущению современной реальности как «эпохи постправды».

5 июня в галерее «Виктория» в Самаре представят новую выставку «Полный сюр!» – масштабный проект об инсталляции в современном российском искусстве. В экспозиции собраны 16 инсталляционных проектов, созданных в 2020-е годы художниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска и Самары.

«Название отсылает к ощущению современной реальности как «эпохи постправды», где привычная устойчивость мира сменяется абсурдом, неопределенностью и сюрреальностью. Инсталляция здесь становится художественной формой, способной напрямую реагировать на вызовы времени, объединяя пространство, объекты, звук, свет и зрительский опыт», – анонсируют организаторы.

Выставка продлится до 30 августа. В экспозиции представлены работы Всеволода Абазова, Петра Белого, Яна Гинзбурга и других.

