Легковушка сбила лося на трассе в Самарской области 25 мая

В результате аварии водитель легкового автомобиля пострадал. Фото: центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В понедельник, 25 мая, ранним утром в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием дикого животного. Автомобиль «ВАЗ» сбил лося. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

«Все случилось в 03:18 минут на 37 км трассы Похвистнево - Клявлино в районе поселка Малоганькино. На месте проводились аварийно-спасательные работы, выезжали четверо человек и одна единица пожарной техники», – рассказали в пресс-службе.

Также к месту ДТП были направлены сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель легкового автомобиля пострадал и был госпитализирован в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Судя по фотографиям, лось погиб.

